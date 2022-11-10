В Генштабе ВСУ назвали направления, где РФ и Беларусь могут использовать общую группировку войск

10 ноября, 12:36
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РФ и Беларусь договорились о формировании совместной группировки войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

РФ и Беларусь договорились о формировании совместной группировки войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Россия и Беларусь продолжают развертывание совместной группировки войск, их могут задействовать на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«На территории Республики Беларусь продолжается развертывание региональной группировки войск так называемого „Союзного государства“, которое может действовать в Волынском и Полесском операционных районах», — отметил он.

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Громов добавил, то в Беларуси также готовятся к приему и размещению российского военного контингента из числа мобилизованных россиян.

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На данный момент уточняется наличие мест для размещение личного состава на территории Беларуси.

Представитель Генштаба ВСУ также уточнил, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка остается стабильной.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

https://www.youtube.com/watch?v=V78bChe0HZ4&feature=emb_title

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не раньше, чем через два-три месяца, но такая угроза есть.

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Беларусь Союзное государство России и Беларуси Война России против Украины

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