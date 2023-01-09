ВСУ не позволят россиянам дойти до Чернигова в случае нового наступления — командующий ОК Север 9 января, 18:53 Виктор Николюк (Фото:Скриншот и видео ОК Север/Telegram)

Украинские силы не позволят российским оккупантам дойти до Чернигова в случае нового вторжения с севера страны.

Об этом сообщил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Виктор Николюк.

Он подчеркнул, что ситуация на северной границе остается контролируемой, а ВСУ готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

Видео дня

«Мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова», — сказал он.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси.

По данным ГПСУ в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных. 27 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории республики не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.