«Хотят получить по зубам — пусть наступают». Оккупанты не смогут проломить оборону украинских сил в направлении Запорожья — глава ОВА

9 июля, 19:11
Украинские силы готовы к наступлению оккупантов (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские силы готовы к наступлению оккупантов (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Оккупанты смогут попытаться наступать в направлении Запорожья, но им не удастся преодолеть оборонные рубежи украинских сил, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в Telegram.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки сообщала, что войска РФ могут планировать наступление в направлении Запорожья.

«Вероятность наступления на Запорожье есть всегда», — подтвердил Старух, уточнив, что существует вероятность наступления на границе Запорожской и Донецкой области.

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Старух подчеркнул, что украинские силы готовы к наступлению оккупантов.

«Если оккупанты хотят получить по зубам — пусть наступают. Сейчас мы не видим каких-то больших скоплений, чтобы враг смог проломить те оборонительные рубежи, которые мы все вместе строим уже четыре месяца», — подчеркнул глава ОВА.

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Ранее вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях эвакуироваться всеми доступными способами, вывозить родных и детей из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожье Войска РФ Наступление

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