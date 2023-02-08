В Беларуси не сформированы наступательные группировки, угрозы атаки на Киев сейчас нет — Вениславский 8 февраля, 18:32 Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Беларуси, по данным на 8 февраля, не сформированы наступательные ударные группировки врага. Угрозы новой атаки на Киев с севера на данный момент нет.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

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«На данный момент признаков формирования наступательных ударных группировок ни на территории республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме Восточного и Южного направлений, не выявлено», — сказал он.

При этом Вениславский отметил, что остается угроза наступления с Восточного и Южного направлений.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.