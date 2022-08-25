Угроза с севера не исчезла, война может быть очень надолго — Тарас Чмут 25 августа, 13:47 Разрушенный российским ударом жилой дом в Чаплино Днепропетровской области, 24 августа (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Руководитель крупнейшего украинского фонда помощи армии Повернись живим Тарас Чмут рассказал НВ, что угроза наступления на Киев с севера не исчезла и война может быть очень надолго.

На вопрос о том, что, по его мнению, большинство украинцев еще не понимают о войне с Россией, хотя им стоит это знать, Чмут ответил НВ: «Что это может быть очень надолго. … Все не закончилось, и все не остановилось. Угроза с севера не исчезла, угроза с юга не исчезла, наступление на востоке россиян происходит. Может быть, не так успешно, как им хотелось бы, но происходит».

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Он добавил, что перед властью стоят сложные задачи, так как «вся страна не может жить в постоянном состоянии войны» и «должна работать экономика, люди должны жить».

В то же время, по словам главы фонда Повернись живим должен быть «некий уровень напряжения, чтобы люди не расслабились и не забыли, что война происходит».

«Это сложные задачи, на них нет обычных ответов и обычных решений», — считает он.

24 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российская угроза для столицы до сих пор существует, но сейчас город гораздо лучше подготовлен.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал затяжную войну с РФ.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта.

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