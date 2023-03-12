Угроза нападения с территории Беларуси — низкая — Наев 12 марта, 23:22 Украинские пограничники и ВСУ контролируют ситуацию на границе с Беларусью (Фото:МВД)

Угроза нападения российских оккупантов с территории Беларуси остается низкой, украинские пограничники и ВСУ контролируют ситуацию на границе с республикой.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Угроза с северного направления – низкая", - сказал Наев в видеообращении, обнародованном пресс-службой Командования ОС ВСУ 12 марта.

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В то же время он уточнил, что на территории Беларуси действительно находятся российские войска.

"Однако украинские пограничники и военнослужащие ВС Украины контролируют ситуацию и следят за перемещением врага", - подытожил он.

