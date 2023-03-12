Угроза нападения с территории Беларуси — низкая — Наев
Украинские пограничники и ВСУ контролируют ситуацию на границе с Беларусью (Фото:МВД)
Угроза нападения российских оккупантов с территории Беларуси остается низкой, украинские пограничники и ВСУ контролируют ситуацию на границе с республикой.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Угроза с северного направления – низкая", - сказал Наев в видеообращении, обнародованном пресс-службой Командования ОС ВСУ 12 марта.
В то же время он уточнил, что на территории Беларуси действительно находятся российские войска.
"Однако украинские пограничники и военнослужащие ВС Украины контролируют ситуацию и следят за перемещением врага", - подытожил он.