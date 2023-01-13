СБУ провела учения вблизи Беларуси: спецслужбы отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте 13 января, 10:06 СБУ провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела масштабные контрдиверсионные тренировки в районах Ровенской области, которые граничат с Беларусью. Они прошли на фоне угроз возможного нового наступления.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спецслужбы отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп. По легенде они пытались совершить прорыв через северную границу.

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Одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая — захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить «потерпевших» сотрудничать с врагом.

Фото: СБУ

Там диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Спецслужбы во время тренировки обезвредили условные вражеские группы, освободили «заложников» и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

Тактико-специальные мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным.

Учения проходит на фоне угрозы нового наступления с территории Беларуси и возможного отрытого участие Минска в войне против Украины.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.



Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.