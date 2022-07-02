Во Львове усилят оборону города из-за угрозы нападения Беларуси
Во Львове проведут дополнительную подготовку сил терробороны (Фото:103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України/Facebook)
Во Львове решили усилить оборону города на случай эскалации со стороны Беларуси и ее нападения на западные области Украины.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram.
«Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема, и в этом ее наибольшая сложность. Обсудили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях», — отметил он.
По словам Садового, в каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны.
«Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из сотрудников городского совета и коммунальных предприятий», — пояснил он.
Также во Львове продолжают формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.
Город готовится к холодной зиме, чтобы была возможность обогрева без газа.
«Это общие итоги, которыми я могу поделиться. Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для проведения провокаций», — резюмировал мэр.
Накануне в украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. При этом на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.
Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.
Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.
Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.
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