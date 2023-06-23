Могут запустить Калибры. Российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя — ВМС

23 июня, 15:09
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ВМС Украины сообщили о выходе двух ракетоносителей Калибров в Черное море (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

ВМС Украины сообщили о выходе двух ракетоносителей Калибров в Черное море (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Россия вывела из мест базирования в акваторию Черного моря пять боевых кораблей, среди которых есть два ракетоносителя крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщается в недельной сводке Военно-Морских Сил Украины.

Кроме того:

  • в Азовском море находится два вражеских корабля,
  • в Средиземном море — восемь вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр с общим залпом до 16 ракет.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, 19 июня оккупанты применили четыре крылатые ракеты Калибр и четыре иранских БпЛА Shahed-136/131. Силами ПВО все цели были уничтожены.

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Теги:   ПВО ВМС Украины Война России против Украины Калибр дроны-камикадзе

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