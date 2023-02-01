Россия могла передать Беларуси дивизион Искандеров — Беларускі Гаюн 1 февраля, 17:33 Искандеры в Беларуси (Фото:МО Беларуси)

Беларусь могла получить дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер от России, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Гаюн в Telegram отмечает, что военные Беларуси приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.

Военные уже прошли обучение в РФ и осуществили практическую подготовку на полигонах ВС Беларуси, сообщает группа со ссылкой на российское Минобороны.

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«В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения. Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион Искандеров», — считают в мониторинговой группе.

По данным ГПСУ, 30 января на территории Беларуси находилось около 9 тысяч российских военнослужащих.

6 декабря пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.