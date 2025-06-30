Россияне тестируют украинскую оборону в разных точках линии фронта, а затем давят в том районе, который поддается (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Страна-агрессор Россия стянула 50 тысяч военных в район города Сум , силы оккупантов превышают численность украинцев на этом направлении примерно втрое, сообщает WSJ со ссылкой на солдат, которые там воюют.

Войска РФ находятся в 19 км от города Сум, которые стали новой целью Москвы, отмечают журналисты. Издание пишет, что атака ставит Украину в опасное положение.

«Их главная стратегия истощить нас своей численностью», — говорил о россиянах главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий рассказал, что за последний год линия фронта расширилась более чем на 160 км и теперь простирается на более 1200 км по дуге с северо-востока на юг. Россияне тестируют украинскую оборону в разных точках линии фронта, а затем давят в том районе, который поддается, как это было в Сумах в прошлом месяце.

Ранее в этом месяце Украина отправила элитные подразделения ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию, говорится в материале издания. С того момента российское продвижение в Сумах было в значительной степени остановлено, и Украина отвоевала часть территории.

«Сейчас мы ищем способы проводить собственные наступления и отбрасывать врага», — сказал Тимур, командир подразделения спецназначения ГУР «Тимур», который воюет в регионе уже несколько недель.

Командир подразделения «Химера» Каппа рассказал, что численность россиян — это большая проблема для украинской армии, но оккупантов все равно недостаточно, чтобы разгромить ВСУ.

«Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с таким уровнем потерь… Они продолжают привлекать резервы», — рассказал он.

Ситуация в Сумской области

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области.

По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

29 июня стало известно, что российские войска обстреляли из артиллерии село Песчаное, что в километре от Сум. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.