«Должны жить с этой мыслью». Угроза для Киева теперь будет всегда — Минобороны

26 мая, 15:33
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В Минобороны заявили, что угроза для Киева со стороны РФ будет существовать всегда (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В Минобороны заявили, что угроза для Киева со стороны РФ будет существовать всегда (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В Министерстве обороны подчеркнули, что угроза для Киева со стороны Российской Федерации теперь будет всегда.

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Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

«Мы должны отдавать себе отчет, что угроза для Киева будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть — это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что эта угроза теперь будет всегда», — отметила она.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Минобороны Украины Война России против Украины

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