«Прорыв там был существенный». Командир Волков Да Винчи предупредил об угрозе для Днепропетровской области из-за тактических успехов россиян

Верифицированные Reuters кадры в районе села Вишневое на Днепропетровщине, которые обнародовало Минобороны РФ в конце октября 2025 года (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Командир батальона Волки Да Винчи Сергей Филимонов в большом интервью Radio NV рассказал, что происходит на юге Днепропетровской области, где за последний месяц россиянам удалось сформировать новые угрозы для Сил обороны Украины.

«Я думаю, угроза для Днепропетровской области сейчас существует большая», — ответил Филимонов на просьбу прокомментировать свои слова о том, что «год назад в это время мы стояли в населенном пункте Украинск [Покровский район Донецкой области], а сейчас уже стоим на границе Днепропетровской области».

Командир Волков Да Винчи констатировал, что россияне достигли тактических успехов в районе границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

«Там есть населенный пункт Покровское [Днепропетровская область], очень созвучно с Покровском; там тоже у врага есть успех. По моей информации, продвижение врага останавливают, но прорыв там был существенный. За последний месяц, по разным оценкам, 20−25 километров. Это угроза — то, что происходит на юге Днепропетровской области», — констатировал Сергей Филимонов.

Он добавил, что «большая угроза» активизации действия россиян существует и для Межевой на Днепропетровщине, куда оккупанты могут продвигаться в случае падения Покровска.

«Потому что Покровск будет для него [врага] чрезвычайно хорошим плацдармом, чтобы и продолжить наступление на Донецкую область, в сторону Доброполья, Краматорска, Констахи (Константиновки), и так же откроет ему возможность наступать в сторону Павлограда [Днепропетровская область]», — предупредил Филимонов.

7 ноября Укрзализныця сообщала об ограничении отмены ряда поездов из-за влияния боевых действий в Днепропетровской области. В течение последних недель Россия регулярно наносит массированные удары по региону, в частности по Каменскому.

6 ноября военнослужащий Станислав Бунятов с позывным Осман, автор Telegram-канала Говорят Снайпер, предупредил, что оккупационные войска России быстро движутся в направлении Запорожья. «Пока наше внимание приковано к Покровску, враг стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», — прокомментировал он движение врага на карте боевых действий.