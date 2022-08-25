На случай катастрофы на ЗАЭС. Власти подготовили несколько планов эвакуации Запорожья и области

25 августа, 18:35
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В случае ЧС отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В случае ЧС отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции из-за действий оккупантов областные власти подготовили несколько планов эвакуации населения, сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«В настоящее время разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских», — говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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В случае ЧС отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности на всех доступных информационных ресурсах, утверждают в администрации.

Отмечается, что власти продолжают отрабатывать детали организации оповещения населения и точкам сбора в случае эвакуации.

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«Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Все и все должны работать как единый механизм», — сказал глава ОВА Александр Старух.

Он подчеркнул, что в случае аварии официальные власти готовят планы эвакуации как на подконтрольной, так и на оккупированной территории.

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Ранее Энергоатом сообщил, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины — Днепровская.

Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Эвакуация Запорожская область Запорожская АЭС

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