В ряде областей звучит тревога, есть угроза БпЛА 25 июля, 01:41 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражескими БпЛА.

01:43 Воздушная тревога в Киевской области.



Как сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в областях, где раздается тревога, есть угроза атаки вражескими дронами.

Видео дня

Восток Украины — угроза применения баллистического вооружения.

Карта тревоги по состоянию на 01:30

Фото: alerts.in.ua