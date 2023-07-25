В ряде областей звучит тревога, есть угроза БпЛА

25 июля, 01:41
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Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражескими БпЛА.

01:43 Воздушная тревога в Киевской области.

Как сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в областях, где раздается тревога, есть угроза атаки вражескими дронами.

Видео дня

Восток Украины — угроза применения баллистического вооружения.

Карта тревоги по состоянию на 01:30

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БПЛА Война в Украине Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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