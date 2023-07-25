В ряде областей звучит тревога, есть угроза БпЛА
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражескими БпЛА.
01:43 Воздушная тревога в Киевской области.
Как сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в областях, где раздается тревога, есть угроза атаки вражескими дронами.
Восток Украины — угроза применения баллистического вооружения.
Карта тревоги по состоянию на 01:30