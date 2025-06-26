Во Львовской области в четверг, 26 июня, из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановили пропуск транспортных средств в пункте пропуска Угринов.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.

В частности, движение приостановили в обоих направлениях. Сейчас продолжаются работы по его восстановлению.

В ГПСУ также отметили, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовской области возросла: пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается — до 40%.

12 мая польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска Дорогуск, который расположен напротив украинского пункта пропуска Ягодин.

В тот же день Госпогранслужба Украины предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны. Тогда сообщалось, что действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение четырех месяцев.

13 мая польские участники акции протеста, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств на участке Ягодин-Дорогуск, завершили блокирование контрольного-пропускного пункта.