РФ отправила воевать с Украиной главаря банды и убийцу пяти человек. ВСУ ликвидировали его на Донбассе, а Путин — наградил 3 сентября, 12:51 В России Иван Непаратов (на фото) получил 25 лет тюрьмы, но не отсидев и половины срока, был отправлен воевать в Украину (Фото:Денис Казанский / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин наградил посмертной медалью За отвагу россиянина Ивана Непаратова — бывшего главаря преступной банды, виновного в убийстве пяти человек и получившего 25-летний тюремный срок.

Об этой истории рассказал журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие документы о награждении Непаратова.

Резонансный судебный процесс по его делу состоялся в России в 2013 году. Тогда в Подмосковье осудили банду, которая занималась разбоем, вымогательством и убийствами. Иван Непаратов был ее главарем.

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Согласно официальным данным Следственного комитета РФ, членам банды инкриминировали целый ряд тяжких статей российского Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 105 ( убийство пяти человек, сопряженное с похищением и разбоем, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление),

убийство пяти человек, сопряженное с похищением и разбоем, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление), ст. 161 ( грабеж),

грабеж), ст. 162 ( разбой),

разбой), ст. 163 ( вымогательство),

вымогательство), ст. 126 ( похищение),

похищение), ст. 222 ( незаконное хранение оружия),

незаконное хранение оружия), ч.2 ст. 105 ( убийство),

убийство), ст. 159 ( мошенничество).

Сам Непаратов был признан виновным в убийстве 5 человек (в том числе женщины) и получил 25 лет тюрьмы. Однако он не отсидел и половины этого срока, был отправлен на войну против Украины. Судя по документам, Непаратов был убит под в Луганской области в начале августа 2022 (в свидетельстве, выданном в «ЛНР», как место смерти указан Артемовск, в Украине этот город с 2016 года называется Кипучее).

«В 2022 году уголовника завербовали на войну в Украину и отпустили из колонии. Правда, повоевал он недолго. Зеков российское командование без жалости бросает на убой, поэтому Иван Непаратов достаточно быстро отправился в ад, — пишет Казанский. — Но его смерть была не напрасной. Путин посмертно наградил убийцу пяти россиян медалью За отвагу».

Кроме того, грамоту За мужество и храбрость Ивану Непаратову посмертно выдали боевики квазиреспублики «ЛНР».

«Такие герои теперь в России. И ведь россияне этими выродками натурально гордятся. Гордятся больным психом, который задушил женщину из-за денег. Гордятся убийцей пяти своих же сограждан. Хотя если бы этому Непаратову повезло чуть больше и он бы вернулся с войны — он мог бы легко прикончить и кого-то из тех, кто им гордился». — предположил Казанский.

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