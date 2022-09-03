РФ отправила воевать с Украиной главаря банды и убийцу пяти человек. ВСУ ликвидировали его на Донбассе, а Путин — наградил
В России Иван Непаратов (на фото) получил 25 лет тюрьмы, но не отсидев и половины срока, был отправлен воевать в Украину (Фото:Денис Казанский / Facebook)
Российский диктатор Владимир Путин наградил посмертной медалью За отвагу россиянина Ивана Непаратова — бывшего главаря преступной банды, виновного в убийстве пяти человек и получившего 25-летний тюремный срок.
Об этой истории рассказал журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие документы о награждении Непаратова.
Резонансный судебный процесс по его делу состоялся в России в 2013 году. Тогда в Подмосковье осудили банду, которая занималась разбоем, вымогательством и убийствами. Иван Непаратов был ее главарем.
Согласно официальным данным Следственного комитета РФ, членам банды инкриминировали целый ряд тяжких статей российского Уголовного кодекса:
- ч.2 ст. 105 (убийство пяти человек, сопряженное с похищением и разбоем, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление),
- ст. 161 (грабеж),
- ст. 162 (разбой),
- ст. 163 (вымогательство),
- ст. 126 (похищение),
- ст. 222 (незаконное хранение оружия),
- ч.2 ст. 105 (убийство),
- ст. 159 (мошенничество).
Сам Непаратов был признан виновным в убийстве 5 человек (в том числе женщины) и получил 25 лет тюрьмы. Однако он не отсидел и половины этого срока, был отправлен на войну против Украины. Судя по документам, Непаратов был убит под в Луганской области в начале августа 2022 (в свидетельстве, выданном в «ЛНР», как место смерти указан Артемовск, в Украине этот город с 2016 года называется Кипучее).
«В 2022 году уголовника завербовали на войну в Украину и отпустили из колонии. Правда, повоевал он недолго. Зеков российское командование без жалости бросает на убой, поэтому Иван Непаратов достаточно быстро отправился в ад, — пишет Казанский. — Но его смерть была не напрасной. Путин посмертно наградил убийцу пяти россиян медалью За отвагу».
Кроме того, грамоту За мужество и храбрость Ивану Непаратову посмертно выдали боевики квазиреспублики «ЛНР».
«Такие герои теперь в России. И ведь россияне этими выродками натурально гордятся. Гордятся больным психом, который задушил женщину из-за денег. Гордятся убийцей пяти своих же сограждан. Хотя если бы этому Непаратову повезло чуть больше и он бы вернулся с войны — он мог бы легко прикончить и кого-то из тех, кто им гордился». — предположил Казанский.
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