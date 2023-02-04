Анахронизмы. Резников показал, чем российские военные защищаются от HIMARS 4 февраля, 22:29 Алексей Резников показал «нанотехнологии» россиян, которыми они защищаются во время атак Himars (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников показал «сверхсовременное» вооружение российских военных, которым они хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS. Вся территория у постройки была покрыта десятками российских отражателей.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.

"Это военный уголковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких русских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого», – написал министр.

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