Анахронизмы. Резников показал, чем российские военные защищаются от HIMARS

4 февраля, 22:29
Поделиться:
Алексей Резников показал «нанотехнологии» россиян, которыми они защищаются во время атак Himars (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников показал «нанотехнологии» россиян, которыми они защищаются во время атак Himars (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников показал «сверхсовременное» вооружение российских военных, которым они хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS. Вся территория у постройки была покрыта десятками российских отражателей.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.

 "Это военный уголковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких русских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого», – написал министр.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1621938093161959425
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Технологии Защита Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X