Украинцев предупредили о минировании домов в освобожденных от оккупантов городах 26 марта, 00:55 Цей матеріал також доступний українською Враг коварен и не отказывается от любых способов нанести вред (Фото:ООС)

Возвращение домой, в освобожденные от российских оккупантов города может быть опасным из-за минирования.



Об этом украинцев предупреждает Управление государственной охраны Facebook.



«Стало известно, что украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. Предупреждаем, это опасно! – говорится в обращении.

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Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны УГО предупреждает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, покидающими российские военные.

«Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших. Помните: враг коварен и не отказывается от любых способов нанести вред», – отметили Управление.