Оккупанты на Угледарском направлении массово отказываются идти в наступление — ВСУ 27 февраля, 16:05 Войска РФ несут огромные потери в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Россияне снизили активность на Угледарском направлении из-за массового отказа оккупантов идти в наступление.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в понедельник, 27 февраля.

«Враг четвертые сутки несколько снизил свою активность», — прокомментировал Дмитрашковский данные о ситуации на Угледарском направлении.

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Он добавил, что за прошедшие сутки россияне совершили 15 штурмовых действий, а месяц назад было до 60 штурмовых действий в день.

«Возможно это связано с погодными условиями, которые не позволяют сейчас активно использовать технику. Но еще до того там большое количество сообщений от наших разведчиков, которые довольно удачно работают, что там происходит у врага и в тылу, и на передовой — там очень частые отказы от участия в боевых действиях», — отметил спикер.

Также, по данным Дмитрашковского, на Угледарское направлении прибыла 136 бригада, созданная для войны в Чечне. Они находятся на Донецком направлении и ориентировочно до 5 марта «принимают» линию обороны, которую они будут держать, сообщил спикер.

Ранее Генштаб сообщал, что на фоне боевых успехов ВСУ в оккупационных войсках отмечается массовое дезертирство.