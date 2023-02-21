Из-под Мариуполя в район Угледара перебросили подразделения оккупантов — советник мэра 21 февраля, 14:01 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Из-под Мариуполя перебросили подразделения оккупантов в район Угледара, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 21 февраля.

По его словам, это было сделано за последние сутки.

«Все подразделения оккупантов, размещенных по линии Малоянисоль/Никольске за последние сутки выведены и переброшены на участок фронта в район Угледара», — написал он в Telegram.

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Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковника Алексея Дмитрашковского, только за неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.