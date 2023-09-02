Россияне обстреляли Угледар: погибла супружеская пара, двое пострадавших
Последствия обстрела Угледара в субботу, 2 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли город Угледар, вероятно, с использованием авиации. В результате обстрела погибли супруги, двое пострадали.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора (ОГП) в Telegram в субботу, 2 сентября.
В ведомстве сообщили, что в эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате обстрела погибли супруги — 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.
В пресс-службе ОГП отмечают, что 19-летняя дочь супругов и одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела обоих доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи.
В Офисе генпрокурора добавляют, что в результате взрывов была разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.
В субботу, 2 сентября, российские оккупанты совершили обстрел города Краматорск Донецкой области.