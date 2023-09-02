Россияне обстреляли Угледар: погибла супружеская пара, двое пострадавших

2 сентября, 22:00
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Последствия обстрела Угледара в субботу, 2 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)

Последствия обстрела Угледара в субботу, 2 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли город Угледар, вероятно, с использованием авиации. В результате обстрела погибли супруги, двое пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора (ОГП) в Telegram в субботу, 2 сентября.

В ведомстве сообщили, что в эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате обстрела погибли супруги — 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Видео дня

pgo_gov_ua/Telegram
Фото: pgo_gov_ua/Telegram
pgo_gov_ua/Telegram
Фото: pgo_gov_ua/Telegram
pgo_gov_ua/Telegram
Фото: pgo_gov_ua/Telegram

В пресс-службе ОГП отмечают, что 19-летняя дочь супругов и одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела обоих доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи.

В Офисе генпрокурора добавляют, что в результате взрывов была разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

В субботу, 2 сентября, российские оккупанты совершили обстрел города Краматорск Донецкой области.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Обстрел Российская авиация Война России против Украины Угледар

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