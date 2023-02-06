Что сейчас происходит возле Угледара? Бутусов рассказал об оперативной обстановке 6 февраля, 14:07 Дым над Угледаром 26 января (Фото:screen grab from a drone footage obtained by REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал об оперативной обстановке возле Угледара и на других участках фронта.



Как сообщил Бутусов в эфире Radio NV, в районе Угледара противник остановлен.

«Противник перегруппировывается, наносит активное огневое поражение, пытается продвинуться, сблизиться с нашими позициями и совершить маневр на охват Угледара, чтобы не втянуться полностью в городскую застройку, обойти Угледар с фланга. Но эти попытки, которые враг уже не одну неделю предпринимает, наши войска отбивают. Идут упорные бои», — рассказал журналист.

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Он также отметил, что в настоящее время по всему фронту российские войска проводят «ползучее позиционное наступление» и готовятся к его усилению.

«Поэтому обстановка повсюду, на всех участках достаточно напряженная. Идут очень тяжелые бои», - подчеркнул Бутусов.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте становится все более жестокой, а самая сложная ситуация — в районе Лимана, Бахмута и Угледара Донецкой области.

Заммэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля заявлял, что оккупанты не пытаются прорвать оборону города, а стремятся окружить его с двух сторон.