Спутники Maxar показали окрестности Угледара, где россияне несут большие потери 13 февраля, 11:50 Российская бронетехника в окрестностях Угледара (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят окрестности Угледара Донецкой области, где, по данным украинских военных, войска РФ понесли колоссальные потери.

Два снимка, датированных 8 февраля, агентство Reuters опубликовало в понедельник, 13 февраля. На них видно бронетехнику, расположенную вдоль лесополосы на юго-восток от Угледара.

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Фото: Maxar Technology/Handout via REUTERS

Фото: Maxar Technology/Handout via REUTERS

Журналист Майк Экель опубликовал в Twitter третий. На нем можно увидеть воронки в окрестностях Павловки.

Фото: Maxar/Mike Eckel/Twitter

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны ( ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных. Британская разведка писала, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны.