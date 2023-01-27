На Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои: оккупанты несут серьезные потери 27 января, 12:04 ВСУ рассказали о жестоких боях на Угледарском направлении (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Донецкой области на Угледарском направлении продолжаются жестокие бои. Оккупационные войска РФ пытаются добиться значительного успеха, но сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны ВСУ.

Об этом в пятницу, 27 января, эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Много месяцев подряд военные РФ, используя мотострелковые подразделения, морскую пехоту, пытаются достичь там значительного успеха, но получают серьезный отпор от Сил обороны Украины», — отметил Череватый.

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По его словам, оккупанты несут серьезные потери и отступают.

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Он добавил, что за сутки оккупанты осуществили 322 обстрела, 58 боестолкновений. Потери войск РФ составили 109 человек убитыми и 188 ранеными.

Кроме того, на этом направлении оккупанты потеряли четыре танка, три БМП и три беспилотника Орлан.

Череватый подчеркнул, что ведутся жестокие бои и РФ действительно пытается достичь на направлении промежуточного успеха, но получает отпор.

«Благодаря усилиям Сил обороны Украины врагу это не удается, он, мягко говоря, преувеличивает в Telegram-каналах свои достижения», — добавил он.



Британская разведка 27 января сообщала, что в течение последних шести дней российские интернет-комментаторы заявляли «значительном продвижении вперед» и «прорве» украинской обороны на двух направлениях: в Запорожской области возле Орехово и в Донецкой — возле Угледара.

По оценке Лондона, маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.

Как предполагает британская разведка, российские военные источники могли преднамеренно распространять дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что «российская операция набирает обороты».

В утренней сводке 27 января Генштаб ВСУ сообщал, в частности, что Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе Угледара, а Орехов противник обстрелял из артиллерии.

