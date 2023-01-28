Угледар. Россия концентрирует силы для ударов по украинской обороне, но несет потери — Череватый 28 января, 13:42 Пожар в Угледаре в результате российских атак, снятый с беспилотника, 26 января 2023 года (Фото:Screen grab from a drone footage obtained by Reuters)

Российские оккупанты концентрируют силы для атаки на Угледар Донецкой области и нанесли 299 ударов из разных систем залпового огня за последние сутки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в субботу, 28 января.

По его словам, оккупанты пытались прорвать оборону города в течение нескольких месяцев: горячие бои шли в районе Павловки, а 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ «была фактически разбита».

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«Сейчас они также концентрируют там силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне. За эти сутки они нанесли 299 ударов из разных систем залпового огня, артиллерии на этом направлении, провели 34 штурма.[…] Направление понятно: они хотят прорвать нашу оборону, двигаться дальше в район Покровска, Доброполья», — сказал Череватый.

Цель россиян, по словам спикера Восточной группировки ВСУ, как и под Бахмутом, — захват Донецкой области, чтобы представить это как выполненную «цель так называемой специальной военной операции». В то же время, все их действия в районе Угледара были безуспешными. Череватый заявил, что за последние сутки там ликвидировали 108 оккупантов, еще 136 ранили.

Институт изучения войны (ISW), анализируя возможную новую волну наступления России, заявил, что оно может быть в Луганской области, а также на Угледар в Донецкой.

27 января британская разведка сообщала, что в течение последних шести дней российские интернет-комментаторы заявляли о «значительном продвижении вперед» и «прорыве» украинской обороны на двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в Донецкой — возле Угледара. По оценке Лондона, маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.

Как предполагают британцы, российские военные источники могли преднамеренно распространять дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что «российская операция набирает обороты».