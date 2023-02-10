«Гиркин фейков не пишет». Оккупанты три недели штурмуют Угледар, но ВСУ разваливают все, что на них едет — интервью NV 10 февраля, 20:47 Эксклюзив NV Украинский военнослужащий ведет огонь из миномета в сторону российских войск на передовой вблизи города Угледар. 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Российские оккупанты сосредоточивают усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях, одно из которых — новопавловское. В частности, активные бои третью неделю идут вблизи города Угледар.

Пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Евгений Назаренко в интервью Radio NV, как постоянно и безуспешно оккупанты штурмуют украинские позиции в Угледаре и когда ждут наступления ВСУ.

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— Ставший военным аналитиком военный преступник Игорь Гиркин пишет о том, что выдвижение танковых и моторизованных колонн российских оккупантов закончилось разгромом. Мы не знаем, можем ли мы доверять Гиркину, который является агентом ФСБ, но какую информацию вы об этом имеете?

— У меня тоже нет никакого желания хвалить Гиркина, но когда он освещает события на войне, критикуя военное руководство Российской Федерации, обычно пишет правду. Он, конечно, преступник, но фейков не пишет.

Действительно, они попытались в очередной раз полезть в атаку на Угледар и на окраины, оборону которых в частности держит и наша 68 бригада. Но ничего не получилось: была куча сгоревшей техники, куча уничтоженного личного состава противника. То есть это нападение захлебнулось благодаря Вооруженным силам Украины.

Только наша бригада за одно сражение сожгла семь единиц техники, например. Это просто за одно сражение. Они поперли колонной и ребята не растерялись — из гранатометов развалили все, что там на них ехало.

— Когда это произошло? Мы ведь понимаем, что плотность боев очень высока.

— Это было несколько дней назад. Они волнами лезут на Угледар и на его окрестности.

Эта кампания из попыток захвата Угледара длится уже три недели. Они лезут, получат, потом немного затихают, потом снова накапливают силы и лезут.

Они пытаются это делать в течение трех недель. То есть постоянно эти бои продолжаются, но безуспешно. Угледар взять у них не удается и не удастся.

— Гиркин также пишет, что часть техники была уничтожена ударом ПТУР, часть расстреляна артиллерией противника, которая стреляет исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники. Потери двухсотых только у танкистов — много десятков. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И самое главное — все эти потери оказались односторонними. Я так понимаю, что у вас есть возможность общаться с другими подразделениями. Подтверждают ли они это?

— Да, все это подтверждают. На самом деле оно не удивительно, потому что Угледар — это господствующая высота. Город реально находится гораздо выше, чем все прилегающие к нему участки фронта. И россияне совершенно по тупому лезут снизу вверх. То есть их прекрасно, во-первых, видно. Во-вторых, там поля и очень мало лесополосы: они были прекрасно видны.

Я не думаю, что нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что когда ты стоишь на горе, а на тебя лезут снизу, тебе легче воевать. Они пытались как-то выйти на фланги, в частности, через нашу бригаду, но им тоже ничего не удалось. И из-за этих действий россияне просто положили своих солдат и свою технику.

Мы слышали по перехвату, что говорят только вперед, назад вас никто не пустит, поэтому давайте вперед-вперед. Они и поспешили вперед и там и остались.

— Есть впечатление, что россияне сейчас очень торопятся. Они сильно переживают, что поступит вся обещанная техника Вооруженным силам Украины. И именно сейчас они пытаются захватить как можно больше территорий Украины для того, чтобы дальше их пытаться удерживать. Видите ли вы признаки того, что они очень спешат?

— Они действительно очень спешат. У них же руководство не совсем тупое. Они понимают, они видят объем этой техники, сколько ее придет. Они прекрасно понимают, чем это может для них обернуться. Конечно, они спешат.

У них приказ выйти на административные границы Донецкой области. И их гонят по этому приказу вперед.

Не знаю, что у них в голове, но я думаю, что они хотят выйти на границы Донецкой области и уже потом запросить переговоры, например. «Все, Донбасс освободили и теперь давайте как-то политически договариваться, уговаривать Украину и наших партнеров сесть за стол переговоров». Им же нужно показать какой-то результат. Сколько можно? Украина освободила Херсон, Харьковщину, а у них ничего. Они уже не могут взять Бахмут девять месяцев.

— Соледар они оккупировали. Это как Берлин для них сейчас.

— Да, они взяли Соледар. Но Соледар — это город, который можно пройти за 10 минут. То есть это просто поселение у соляной шахты.

Если они хотят каких-то принципиальных результатов, то [захват] Угледара создал бы большие проблемы для украинской армии и для нас всех в целом. Пришлось бы менять всю линию фронта: они бы были на высоте и тогда нам бы не поздоровилось, скажем так.

А теперь, пока они гонят в лобовые атаки на нас, на Авдеевку, на Марьинку, на Бахмут, им просто нужно показать какой-то результат.

Путин спрашивает своих генералов: «Ребята, а что же происходит?» И, собственно, они пытаются что-то показать. Недаром они тусуются с главнокомандующим постоянно — Суровикин, теперь Герасимов, у них еще кто-то был. Надо что-то показать верховному главнокомандующему своему.

— Есть видео, где россияне бросают подбитую технику под Угледаром и убегают. А что там случилось, что они бросают технику?

— Потому что собственная жизнь им дороже техники. Они видят, что по ним открывается артиллерийский огонь или огонь из гранатометов. Значит, что по их технике прилетает. Очевидно, означает, что украинская армия пристрелялась. И оставаться на месте — это грозит им просто смертью. Потому они и убегают.

У нас здесь не [группа] Вагнера действует. «Вагнеровцев» они не считают. У нас регулярная армия — морская пехота, ВДВ их. Они умирать так сильно, как [в группе] Вагнера, не хотят.

— Есть короткое видео, но приятное, где российский танк давит собственную пехоту. Вы понимаете, что это было?

— Я не знаю. Может, не заметил. Я не знаю, как прокомментировать. Я думаю, что это не сделано специально. Танкист просто тоже получил, испугался и принялся бежать. Или их не заметил просто.

— «Мясные» волны действительно представляют большую угрозу для наших защитников. Но, с другой стороны, мы увидели группу пленных морпехов, из какого-то тихоокеанского подразделения. Там им всем по 20 лет. То есть, мы понимаем, что это не могут быть опытные военные. Что вы знаете о враге? Можем ли мы сделать вывод, что это уже не может быть элитное подразделение? Не могут же входить туда люди столь молодые?

— Я тоже видел это видео с морпехами. И до этого наше подразделение около месяца назад провело достаточно успешную операцию. Мы также взяли пленных. И это опять же оказалась эта тихоокеанская морская пехота. И все пленники были с Камчатки. И им было по 20 лет.

Это может означать, что просто «дедушки» закончились у них. Но я не думаю, что это говорит о неопытности. Если человек, военнослужащий в 20 лет прошел нормальную выучку, слаживание, он молод, у него нормальное здоровье, то он представляет достаточно [большую] угрозу. Но что у них там с подготовкой, я не знаю.

Когда они лезли на Угледар, то делали это совершенно по учебнику. Как книга пишет: с артиллерией, авиацией, на танках все как надо. Что-то они умеют.

— Снова процитирую Гиркина о том разгроме, который потерпело российское подразделение под Угледаром. «Укры расстреляли атакующих, как в тире. Нанести им встречные потери наши бойцы (то есть российские оккупанты) не смогли». Можем ли мы сейчас оценить, чем отличалась та тактика, которая была в прошлом году, от того, что они используют сейчас?

— Ничем она не отличается. Российская армия действует согласно советским учебникам. Иначе воевать они просто не умеют. Они не знают, как это делать. Их генералы, офицеры умеют только так. Потому эти атаки были просто идентичны.

Просто на этот раз они накопили на нашем направлении немного больше сил. Они достаточно негибки к тактике. То есть подумали, что не получилось тогда, надо собрать немного больше «мяска», немного больше техники и получится. Ну снова не получилось.

Они не адаптивны абсолютно. Нельзя говорить, что совершенно не адаптивны. Все же они меняют тактику немного, но в целом они очень предсказуемы.

— А что в самом Угледаре? Или город так же страдает, как и все прифронтовые города, которые находятся в Донецкой области?

— Города фактически уже не существует. Его превратили в определенное количество сожженных домов. В городе нет коммуникаций, нет ничего. Там остаются несколько сотен местных жителей, но они выживают только за счет гуманитарной помощи от волонтеров и других организаций.

А города Угледар фактически уже не существует, так же, как и Бахмута, как Марьинки, Попасной, Рубежного и других городов. Тактика не изменилась: они валят артиллерией, абсолютно им безразлично куда, пытаясь хоть что-то уничтожить. Поэтому они уничтожили город Угледар.

— И главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный говорил, что россияне планируют большое наступление. Есть расхожее мнение о том, что это большое наступление — это оно и есть, то, что мы видим сегодня. Так ли это? Или, может, нам стоит ожидать еще каких-то очень неприятных сюрпризов со стороны оккупационной армии?

— Буду говорить не мнение военного, потому что я не владею такими данными на уровне должностных лиц.

Я уверен, что это и есть это наступление. Нет у них ресурсов где-то собрать еще отдельное полумиллионное или миллионное войско и этим единым кулаком пойти по каким-то направлениям. Нет.

У них хватает сил только затыкать дыры, проводить какие-то тактические операции. То есть у них огромные потери. Поэтому думаю, это наступление, которое есть сейчас по линии фронта, — это и есть это большое наступление. Я не буду говорить, что иного не будет. Я этого не знаю. Но какого-нибудь кардинального наступления в ближайшее время, думаю, ожидать не стоит.

— Но, к сожалению, мы можем утверждать, что их так называемая частичная мобилизация все же сработала. У них была задача приостановить контрнаступление ВСУ. Как вы можете сравнить ситуацию до того, как они объявили «частичную мобилизацию» в сентябре и ситуацию, которую мы имеем по состоянию на сегодняшний день?

— Они за счет мобилизации смогли насытить свои войска кадрами. Да, мы можем очень много говорить о том, что у них устаревшая техника, что они снимают с хранения Т-62, старые разные машины, но даже просто стреляющий человек с ржавым автоматом уже представляет проблемы для украинской армии.

Для этого они смогли насытить фронт. До этого линия фронта уменьшилась за счет наших контрнаступательных операций. А вот это, конечно, проблема. Они смогли фронт стабилизировать после своих проигрышей и замедлить наше продвижение. И не стоит забывать, что погодные условия сейчас не на нашей стороне. Они и не на их стороне, если говорить о наступлении, но их войска это не очень-то интересует.

Во-первых, мобилизация насытила войско кадрами. Во-вторых, погода не позволяет сейчас проводить такие молниеносные операции, как это было в Харьковской области.

— В марте будет бездорожье.

— В марте — да, бездорожье будет. Надо ждать тепла. Вот и все. Как это банально ни звучит.