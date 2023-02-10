Разгром под Угледаром. ВСУ «как в тире» уничтожили десятки российских танкистов и морпехов — Гиркин 10 февраля, 13:01 Украинские военные под Угледаром (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Российские войска понесли катастрофические потери под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области. Их наступательные действия завершились полным поражением и отказом некоторых батальонов продолжать воевать против Украины.

Об этом сообщил один из бывших главарей террористической группировки «ДНР» Игорь Гиркин.

По его словам, российские генералы выдвинули в бой танковые и моторизованные колонны без прикрытия воздуха и радиоэлектронными силами. В результате «ошибок, которые делались раньше» наступление закончилось разгромом для российских солдат.

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«Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускалась из высотных домов Угледара), часть — расстреляна стреляющей исключительно точно артиллерией противника. Потеряно более 30 единиц бронетехники, потери "двухсот" только у танкистов - многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И - самое главное - все эти потери оказались "односторонними" - украинские войска расстреляли атакующих "как в тире", нанести им встречные потери наши бойцы не смогли», - отметил Гиркин.

Он подчеркнул, что российские военачальники также безрезультатно послали на верную смерть и потеряли две роты штурмовой пехоты под Авдеевкой, которые состояли из батальонов ДНР и добровольцев. По словам Гиркина, российских солдат не прикрыла артиллерия, они даже не были снабжены бронетехникой.

«В общем, на этом и закончился широко анонсированный в сети „наступление российской армии на всем Донецком фронте“. Дополнено мятежом (отказом выступать на позиции) батальона тивинских кочевников и не только (принципиально не сообщаю ничего о подобных событиях, пока они кем-то не слиты в сеть и не попали в общий доступ)», — добавил Гиркин.