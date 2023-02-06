Историческое решение. УГКЦ решила перейти на новый календарь 6 февраля, 17:40 Календарь (Фото:УГКЦ)

С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Там также подчеркнули, что такое решение было принято из-за многочисленных просьб верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.

Видео дня

Церковь перейдет на новый календарь, однако с сохранением действующей Пасхалии.

Инфографика: NV

Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю до 2025 года.