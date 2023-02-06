Историческое решение. УГКЦ решила перейти на новый календарь
Календарь (Фото:УГКЦ)
С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь.
Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.
Там также подчеркнули, что такое решение было принято из-за многочисленных просьб верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.
Церковь перейдет на новый календарь, однако с сохранением действующей Пасхалии.
Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю до 2025 года.