Историческое решение. УГКЦ решила перейти на новый календарь

6 февраля, 17:40
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Календарь (Фото:УГКЦ)

Календарь (Фото:УГКЦ)

С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Там также подчеркнули, что такое решение было принято из-за многочисленных просьб верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.

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Церковь перейдет на новый календарь, однако с сохранением действующей Пасхалии.

Инфографика: NV

Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю до 2025 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   УГКЦ

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