УГКЦ будет просить Папу Римского предоставить ей статус патриархата
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля в Риме обсудит с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.
Об этом он рассказал 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе (РИСУ).
По словам Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.
«Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, так как были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права», — рассказал руководитель УГКЦ.
Он добавил, что УГКЦ делает все возможное для получения статуса патриархата, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.
Ранее сообщалось, что Папа Римский встретится с Путиным 4 июля, перед переговорами с руководством УГКЦ.
Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят церковную ситуацию в Украине.
Ранее в Ватикане анонсировали «сюрприз» для УГКЦ от понтифика, однако подробностей не уточняли.