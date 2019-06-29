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УГКЦ будет просить Папу Римского предоставить ей статус патриархата

Вчера, 16:39
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Цей матеріал також доступний українською

risu.org.ua

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля в Риме обсудит с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.

Об этом он рассказал 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе (РИСУ).

По словам Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.

«Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, так как были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права», — рассказал руководитель УГКЦ.

Он добавил, что УГКЦ делает все возможное для получения статуса патриархата, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Папа Римский встретится с Путиным 4 июля, перед переговорами с руководством УГКЦ.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят церковную ситуацию в Украине.

Ранее в Ватикане анонсировали «сюрприз» для УГКЦ от понтифика, однако подробностей не уточняли.

Теги:   Архиепископ Святослав Шевчук Папа римский УГКЦ

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