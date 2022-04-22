Украинцам будут бесплатно оформлять удостоверение личности на возвращение в страну

22 апреля, 04:18
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Дмитрия Кулеба (Фото:dmytro_kuleba/Instagram)

Дмитрия Кулеба (Фото:dmytro_kuleba/Instagram)

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МИД Украины поручил сделать бесплатным оформление документов на возвращение в Украину.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление документов для возвращения в Украину для граждан, которые вынуждены были выехать из страны без документов.

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Об этом он написал в Twitter.

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«Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня (21 апреля) поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину», — написал Кулеба.

Также он добавил, что его ведомство сотрудничает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Діє.

«Остальные решения тоже готовим», — написал Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1517219659971506177

Напомним, что по состоянию на конец марта в Украину вернулись 460 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   МИД Украины Документы Дмитрий Кулеба ДІЯ Удостоверение Война России против Украины

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