Украинцам будут бесплатно оформлять удостоверение личности на возвращение в страну
Дмитрия Кулеба (Фото:dmytro_kuleba/Instagram)
МИД Украины поручил сделать бесплатным оформление документов на возвращение в Украину.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление документов для возвращения в Украину для граждан, которые вынуждены были выехать из страны без документов.
Об этом он написал в Twitter.
«Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня (21 апреля) поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину», — написал Кулеба.
Также он добавил, что его ведомство сотрудничает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Діє.
«Остальные решения тоже готовим», — написал Кулеба.
Напомним, что по состоянию на конец марта в Украину вернулись 460 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России.
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