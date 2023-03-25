Стало проще. Порядок изготовления и выдачи удостоверения многодетной семьи с марта 2023 года: что изменилось 25 марта, 08:00 Удостоверение многодетной семьи (Фото:evgenyataman/depositphotos)

Постановлением Кабмина от 03 марта 2023 г. № 191 расширен перечень документов, подтверждающих факт воспитания ребенка одним из родителей в случае повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака.

Удостоверение многодетной семьи – это документ, подтверждающий, что один из родителей или опекунов принадлежит к многодетной семье. Удостоверение выдается соответствующими органами власти или социальными службами.

Видео дня

Как было

Ранее подтвердить факт воспитания ребенка одним из родителей в случае повторного брака для получения удостоверения многодетной семьи могли следующие документы:

копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей после расторжения брака;

копия решения суда о лишении отца или матери родительских прав;

копия решения суда о признании отца или матери недееспособным;

копия решения суда о признании отца или матери без вести отсутствует;

копия свидетельства о смерти отца или матери;

копия свидетельства рождения ребенка в случае внесения изменений в связи с усыновлением.

Как стало

Теперь, кроме уже принятых документов, подтвердить соответствующий факт может:

выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства заявителя и ребенка, в бумажной или электронной форме;

копия судебного приказа/решения суда о взыскании алиментов, где указано место жительства ребенка;

копия заключения службы по делам детей о подтверждении места жительства ребенка для его временного выезда за пределы Украины;

копия акта обследования условий проживания, выданного службой по делам детей;

копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Получение удостоверения многодетной семьи позволяет получить определенные льготы и помощь от государства, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на услуги связи, электроэнергии, газа, водоснабжения, а также льготы на оплату коммунальных услуг и медицинские услуги.