Стало проще. Порядок изготовления и выдачи удостоверения многодетной семьи с марта 2023 года: что изменилось
Удостоверение многодетной семьи (Фото:evgenyataman/depositphotos)
Постановлением Кабмина от 03 марта 2023 г. № 191 расширен перечень документов, подтверждающих факт воспитания ребенка одним из родителей в случае повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака.
Удостоверение многодетной семьи – это документ, подтверждающий, что один из родителей или опекунов принадлежит к многодетной семье. Удостоверение выдается соответствующими органами власти или социальными службами.
Как было
Ранее подтвердить факт воспитания ребенка одним из родителей в случае повторного брака для получения удостоверения многодетной семьи могли следующие документы:
- копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей после расторжения брака;
- копия решения суда о лишении отца или матери родительских прав;
- копия решения суда о признании отца или матери недееспособным;
- копия решения суда о признании отца или матери без вести отсутствует;
- копия свидетельства о смерти отца или матери;
- копия свидетельства рождения ребенка в случае внесения изменений в связи с усыновлением.
Как стало
Теперь, кроме уже принятых документов, подтвердить соответствующий факт может:
- выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства заявителя и ребенка, в бумажной или электронной форме;
- копия судебного приказа/решения суда о взыскании алиментов, где указано место жительства ребенка;
- копия заключения службы по делам детей о подтверждении места жительства ребенка для его временного выезда за пределы Украины;
- копия акта обследования условий проживания, выданного службой по делам детей;
- копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.
Получение удостоверения многодетной семьи позволяет получить определенные льготы и помощь от государства, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на услуги связи, электроэнергии, газа, водоснабжения, а также льготы на оплату коммунальных услуг и медицинские услуги.