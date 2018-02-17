Удобный мэр. Почему подозреваемый в крупных коррупционных сделках Труханов нужен центральным властям

Труханова может уволить с поста мэра только горсовет, в котором он контролирует большинство голосов

Мэр Одессы Геннадий Труханов - человек с российским паспортом и сомнительными связями - хотел построить в городе европейскую мэрию методами, которые заставили НАБУ подозревать градоначальника в миллионных хищениях, пишет журнал Новое Время.

Всесторонние связи

Отдаленное будущее мэра не так и печально: он вполне может проработать на своем посту до самых выборов 2019 года - президентских и парламентских. Снять Труханова с поста градоначальника не даст горсовет, в котором задержанный контролирует большинство голосов - в его фракции Доверяй делам состоят 27 депутатов из 64 возможных. Еще 13 депутатов, которые входят в пропрезидентскую БПП, голосуют за ключевые решения синхронно с командой Труханова. Формально правая рука мэра - секретарь горсовета Алексей Потапский - также представляет БПП.

Да и главе государства с его союзниками из именного президентского Блока Петра Порошенко (БПП) мэр удобен: как говорит одесский политолог Ярослав Католик, Труханов обеспечивает управляемость и стабильность в городе, который едва не стал центром “сепаратистской республики”.

“Центральную власть не донимают те проблемы, которые есть в Одессе”, - говорит одесский политолог Ярослав Католик. Во время же грядущих выборов одесский мэр станет ключевым союзником БПП в регионе. “Они [представители президента] вынуждено зависят от Труханова”, - объясняет эксперт.

А одесский журналист Александр Сибирцев, специализирующийся на уголовной тематике, рассказал НВ, что мэр давно участвует в опасных играх с законом. Еще в начале 1990‑х нынешний градоначальник сблизился с криминальной группировкой Александра Ангерта (по кличке Ангел) и Александра Жукова. Они зарабатывали на всем - от торговли нефтью до продажи оружия. И Труханов сохранял с Александром Ангертом крепкие связи, даже став в 2012‑м народным депутатом от Партии регионов.

В мае прошлого года появилась информация о смерти одесского авторитета Ангерта. Но Сибирцев не исключает, что это всего лишь слух, распущенный для спасения репутации мэра.

Не только Краян

НАБУ задержала Труханова по подозрению в причастности к сделке по покупке здания бывшего завода Краян по цене, завышенной на более чем 100 млн грн, но это не единственный коррупционный эпизод, связанный с мэром.

По подсчетам Антикоррупционного офиса, Одесский горсовет проводит 96% закупок на строительство и ремонт без конкурса. Все услуги и работы разбиваются на улицы и дома, чтобы сумма закупки была ниже допорогового значения в 1,5 млн грн, - при превышении этого уровня надо проводить конкурс.

Город на этом всем потерял, по оценкам представителя Антикоррупционного офиса Аркадия Топова, порядка 175 млн грн.

“Любимые” работы мэрии - ремонт дорог. Топов рассказывает: с 2008 года компании, связанные с мэром и депутатами его фракции, получили на эти цели порядка $ 190 млн из горбюджета.

Сейчас у мэра Труханова новая страсть - укладывание тротуарной плитки. Причем 82% денег, которые казна выделяет на ремонт тротуаров, идет компании Ростдорстрой из группы Рост. Последнюю Топов связывает с непосредственным окружением градоначальника.

Читайте полный текст материала о мэре Одессы Геннадии Труханове в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года