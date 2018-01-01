Удобно местной элите. Почему Одесса - криминальная столица Украины Сегодня, 14:52 130 Цей матеріал також доступний українською Аваков на совещании правоохранителей в Одессе, 4 декабря 2018 года

Одесса - криминальная столица Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Заявление Авакова

По словам министра, в Одессе местная политическая, деловая и управленческая элиты решили создать собственные "бригады" боевиков и так называемых "общественных деятелей". Если это стиль управления местной городской власти или недостаточное внимание администрации, тогда это предметный разговор, который должен состояться между мэром города Геннадием Трухановым и главой Одесской ОГА Максимом Степановым - сказал Аваков и добавил, что если для этого у них не хватит собственной воли, тогда "мы будем вместе с ними садиться и помогать им".

Местная политическая элита, местная деловая элита и управленческая элита почему-то решила, что так удобно

"Почему Одесса превратилась в последние месяцы в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры тире акивисты стали необходимым атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Вот главный вопрос, который порождает все эти неприятности, которые мы видим на улицах, на стройках и так далее. В первый день военного положения задержана группа из 17 боевиков, атаковавших одну стройку. В другом месте нападают на политика. Этот вопрос, когда местная политическая элита, местная деловая элита и управленческая элита почему-то посчитала, что так удобно", - заявил глава МВД.

Министр добавил, что после совещания силовиков в Одессе решили провести проверку экономических схем. По его словам, в Харькове, Днепре, Запорожье таких проблем, как в Одессе, нет.

Как действует олигархическо-криминальный клан в Одессе

Главный олигархический клан, в который входит мэр города Геннадий Труханов, руководит криминальной ситуацией в Одессе. Они берут все, что им нужно и убирают тех активистов, которые своими действиями могут повлиять, например, на отмену судебного решения или осуществить другие непосредственные действия, которые противоречат их намерениям. Об этом в комментарии НВ рассказал общественный активист, руководитель городской организации партии Сила людей Олег Михайлик. По его словам, криминальные группы сотрудничают с правоохранительными органами.

В Одессе есть олигархическо-криминальный клан. Это криминальный авторитет Ангерт, это его финансовый намесник Галантерник и мэр Труханов

"В Одессе есть олигархическо-криминальный клан. Это имя в Одессе все уже давно знают. Это криминальный авторитет Ангерт, это его финансовый намесник Галантерник и тот человек, которого они сделали мэром Одессы - это мэр Труханов. Эти люди с помощью местных властей и некоторых людей из национальной полиции в Одесской области захватывают самые дорогие участки в Одессе. Они там делают что угодно и строят что угодно без каких-либо документов", - говорит активист.

Обычно, когда жители Одессы пытаются протестировать, их разгоняют или титушки, или полиция, добавил Олег Михайлик.

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Напомним, 22-го сентября 2018 года в Михайлика стреляли. Это произошло возле жилого дома на Еврейской улице, в нескольких сотнях метров от главного управления полиции. Пуля попала в плечо, но "пошла траекторией" в сторону сердца. Ранее активист заявлял, что собирается баллотироваться на пост городского головы Одессы и открыто критиковал местные власти и силовые ведомства.

Проблема сотрудничества криминалитета и правоохранителей

Одесса всегда была в лидерах самых криминальных городов Украины, в частности по рейдерству, насилию или даже террористическим актам, однако впереди были Киев и Донецк, говорит в комментарии НВ бывший руководитель управления по связям с общественностью Министерства внутренних дел, полковник милиции в отставке Владимир Полищук. По его словам, бороться с криминалитетом нелегко, в частности потому, что он всегда пытается сотрудничать с правоохранителями.

Ситуация не меняется со времен Советского Союза

"Криминал не сдается, он существует, он пытается контролировать все аспекты жизни, в том числе экономические. Конечно, там, где экономика, там где есть прибыль, то там всегда находятся какие-то "смотрящие". Иногда они приезжают из других стран и пытаются этот рынок захватить. Криминальный элемент всегда искал возможность найти, как правило, руководителей органов внутренних дел, прокуратуры, которые могли бы подстраховывать. Иногда такие вещи "крышевали" народные депутаты, которые также имеют определенное влияние", - рассказал Полищук.

Один из вариантов решения проблемы - судебная реформа, которая бы очищала правоохранительную систему даже без ее согласия, добавил Владимир Полищук. По его словам, такая ситуация не меняется со времен Советского Союза.

Напомним, с начала года в Одессе совершили 14 нападений на активистов. А в целом в Украине, по данным Центра информации о правах человека, ГПУ с начала нынешнего года зафиксировала более полусотни нападений и покушений на жизнь активистов. В частности, от насилия в Украине страдают антикоррупционные активисты, экоактивисты, борцы с незаконной застройкой, ЛГБТ-активисты и феминистки, проукраинские активисты на юго-востоке Украины, а также левые и анархисты.