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Денисова: Осужденный по «делу украинских диверсантов» Панов питается с перерывами в 15 часов

27 июня, 04:29
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ru.krymr.com

Евгений Панов

Осужденный в Крыму фигурант «дела украинских диверсантов» Евгений Панов, который находится в российской колонии № 6 в Омске, питается с перерывами в 15 часов.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Ко мне обратился брат украинского политзаключенного Евгения Панова… Он сообщил, что адвокат, побывал у Евгения 20 июня, ошеломленный состоянием здоровья своего подзащитного. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается Евгений с промежутками в 15 часов. Длительное пребывание в состоянии голода создает дополнительные риски для здоровья», — сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, Панов оказался «еще и в информационной изоляции», так как ему запрещено получать периодику.

«Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой обеспечить соблюдение прав украинского гражданина Евгения Панова, а также содействовать в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога. Держу ситуацию на контроле», — добавила Уполномоченный ВРУ по правам человека.

О состоянии здоровья Евгения Панова его двоюродный брат Игорь Котелянец также написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что Панов похудел в колонии, и опубликовал фото брата.

«Во врачах нуждается. Надо стоматолог — сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет — очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не оказывают», — написал он.

Граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея задержали в оккупированном Крыму в августе 2016 года. Их обвинили в якобы подготовке по заданию украинской разведки диверсии на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

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Подконтрольный Кремлю «Верховный суд» Крыма 13 июля 2018 года приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

В октябре 2018 года Панова этапировали из СИЗО Симферополя в Москву, а затем обратно в Симферополь.

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Теги:   Политзаключенные Россия Крым Евгений Панов

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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