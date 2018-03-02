Удерживаемому в РФ украинцу Грибу продлили арест на два месяца, консулов не пустили на заседание суда

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В СИЗО игнорируют жалобы Гриба

В СИЗО игнорируют жалобы Гриба

 Суд в России продлил арест удерживаемому украинцу Павлу Грибу до 4 мая.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб.

По его словам, следователь доказывает, что у Гриба нет болезни и показывает справки с хорошими анализами. 

"На все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет. Лекарства, приобретенные за свой счет, не дают. Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются", - добавил он.

Отец украинца также заявил о психологическом давлении на сына. 

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на заседание суд по делу Гриба не пустили украинских консулов.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца выразила протест из-за решения российского суда. Украинская сторона также потребовала допустить к Грибу врачей.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. Его отец, который ранее работал в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.

7 сентября генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.

ФСБ РФ обвиняет его в "терроризме" (ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет). 

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