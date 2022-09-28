После серии взрывов. Россия вывела из Крыма часть моряков и авиации — украинская разведка 28 сентября, 14:58 Последствия удара по аэродрому Саки, где находилась российская авиация (Фото:Planet Labs PBC/Handout/Reuters)

Россия вывела из оккупированного Крыма часть персонала Черноморского флота РФ, авиацию, а также усилила системы ПВО на полуострове после серии ударов ВСУ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Крым.Реалии.

«Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, не задействованный непосредственно и имеющий вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставок будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов», — пояснил он.

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Представитель ГУР МО добавил, что произошла также передислокация авиации.

«Произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы РФ, была усилена противовоздушная оборона за счет опрокидывания дополнительных сил и средств ПВО», — добавил он.

Скибицкий также рассказал, что войска РФ в Крыму стали тщательнее относиться к понятиям угрозы с воздуха и постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений.

В то же время Кремль продолжает перемещать через полуостров военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост. Его охрана «была усилена с начала войны, прежде всего, за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима».

С начала августа на оккупированном полуострове регулярно слышны взрывы. Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.



По информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских Сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

Эти атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

Взрывы на полуострове возобновились 18 августа. В Керчи, как уверяют местные оккупационные власти, сработало ПВО. Взрывы также прозвучали в Севастополе и в районе военного аэродрома оккупантов в Бельбеке. Губернатор оккупированного Севастополя заявил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО сбили беспилотник.

На следующий день взрывы прогремели в небе над Евпаторией и в поселке рядом, а также в Севастополе. Оккупанты снова заявили об удачной работе ПВО и сбитом беспилотнике.