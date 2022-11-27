Удары россиян по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте — Подоляк

27 ноября, 20:46
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn/File Photo)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn/File Photo)

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что российские атаки по объектам энергетики никак не влияют на ситуацию на фронте.

Об этом он написал в Twitter.

«Российские атаки по объектам энергетики — это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века — террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды», — отметил Подоляк.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1596911045909819392
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Энергетика Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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