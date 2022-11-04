За неделю оккупанты запустили почти 70 ракет и 30 дронов-камикадзе по Украине 4 ноября, 05:57 Россия нанесла массированный ракетный удар 31 октября (Фото:t.me/andrii_nebytov)

За неделю, с 27 октября по 3 ноября, россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам в Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



Оккупанты пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников разных типов в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях. ВСУ активно этому противодействуют всеми имеющимися средствами, в том числе современными средствами РЭБ. Так, по словам Громова, 31 октября в Харьковской области с помощью антидронового ружья перехватили БПЛА Орлан-10.

Видео дня

Из-за усложнения логистического обеспечения российских подразделений артиллерии на правом берегу Днепра заметили увеличение применения вражеской тактической и армейской авиации, выполняющей свои полеты в основном из временно оккупированного Крыма. Однако Силы обороны Украины в течение недели «приземлили» четыре самолета и девять вертолетов оккупантов.

"Российские пилоты боятся залетать в зону действия нашей ПВО, поэтому количество сбитых летательных аппаратов противника сравнительно невелико", - отметил Громов.