Украина и весь свободный мир должны ответить реальной силой на новые демонстративные массовые убийства страной-агрессором РФ мирных украинцев — прямо на улицах и в жилых домах.

С таким заявлением 29 октября выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

«За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты военно-промышленного комплекса, должна уничтожаться сама способность Москвы осуществлять агрессию. Только военная сила Украины и её партнёров может остановить ежедневную гибель людей от бомб, дронов и ракет в центре Европы», — сказал он.

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Войска страны-агрессора России в четверг, 29 октября, нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

Вражеский удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье.

Позже в «Укрзализныце» заявили о «жалком подлом ударе» России по пассажирам и вокзалу в Днепре и предупредили, что сейчас все вокзалы в Украине могут стать целью врага. «Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнемагистральный, и пригородный — сегодня являются приоритетными целями врага. Только режим максимальной бдительности и соблюдение инструкций спасают жизни», — подчеркнули в «Укрзализныце».