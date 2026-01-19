Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии, предупреждает Институт изучения войны, анализируя текущую кампанию российских ударов по энергообъектам.

Специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС). «Москва стремится отключить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы украинцы тотально оказались без света и тепла», — предупреждала украинская разведка.

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В этом контексте в ISW напоминают о том, что сейчас Украине нужно около 18 гигаватт электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей зимой, однако сейчас Украина производит только 11 гигаватт (данные Владимира Зеленского от 16 января). «Эта цифра, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосистемы», — констатируют в ISW.

Поэтому аналитики Института изучения войны продолжают оценивать, что Россия «пытается разделить энергетическую сеть Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии». ISW также напоминает о более ранних сообщениях о том, что РФ наносит удары по энергетической системе Украины таким образом, чтобы разделить ее на две части, восточную и западную.

«Текущая разрушительная кампания российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре подчеркивает насущную потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах, особенно на фоне сообщений о том, что эта кампания России может вскоре нацелиться на атомные электростанции посреди зимы», — резюмируют в ISW.

По состоянию на понедельник, 19 января, в нескольких областях Украины действуют аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает НЭК Укрэнерго. Об экстренных отключениях сообщили, в частности, облэнерго Сумской и Полтавской областей. В ДТЭК 18 января сообщали, что аварийные отключения света также продолжаются в Киеве и Киевской области.

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14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января.