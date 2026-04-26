Количество погибших в результате удара России по Днепру 25 апреля возросло до девяти, в больницах остаются более 30 раненых

Жилой дом в Днепре, поврежденный в результате российского обстрела 25 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

До девяти возросло количество погибших в результате российского удара по городу Днепр в субботу, 25 апреля . В больнице скончался один из пострадавших.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«В больнице скончался 24-летний мужчина, раненый во время вечерней атаки россиян на Днепр. В течение суток вражеские удары по городу оборвали девять жизней. Соболезнования родным погибших», — написал Ганжа.

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Он также сообщил, что в результате атаки пострадал 61 человек.

«31 раненый до сих пор в больнице, в том числе и трое детей. Шестеро пациентов — „тяжелые“», — отметил глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

В ночь на субботу, 25 апреля, армия РФ массированно атаковала Украину 666 шахедами и ракетами. Сообщалось о попаданиях в Днепре, Харькове, Черниговской, Киевской, Одесской, Черкасской и других областях.

Вечером в субботу Россия нанесла новый удар по Днепру. Было повреждено предприятие.

Ганжа сообщил, что в течение суток в результате российских атак на Днепр погибли восемь жителей города, еще 49 получили ранения.

Около полуночи начальник ОВА сообщил об очередной атаке российских захватчиков на город.

«Возник пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже приступили к работе. Предварительно, обошлось без пострадавших», — говорилось в его соцсетях.