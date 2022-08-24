Ночные удары РФ по Харькову: оккупанты обстреляли один из районов кассетными боеприпасами, есть разрушения 24 августа, 10:52 Оккупанты систематически наносят удары по Харькову, разрушая областной центр (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В ночь на среду, 24 августа, войска РФ усилили удары по Харькову и Харьковской области, по одному из районов ударили кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около 21:00 российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина.

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Около 23:00 над этим же районом взорвалась ракета. По предварительным данным, войска РФ выпустили по городу Калибр. Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе.

Медики госпитализировали женщину 33 лет с взрывной травмой. Ее пятилетняя дочь из-за обстрела получила сильный стресс и нуждалась в медицинской помощи.

Синегубов также сообщил, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Около 00:30 ночи РФ нанесла ракетный удар, предварительно ракетами С-300 по поселку Докучаевское Роганской громады. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 24 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Новобаварский район города. «Прилеты» зафиксировали по нескольким адресам.

24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

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