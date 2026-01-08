Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможной масштабной атаке РФ в течение нескольких дней

8 января, 20:39
Посольство США (Фото: :Посольство США в Киеве Украина)

Посольство США (Фото: :Посольство США в Киеве Украина)

Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о потенциальной значительной воздушной атаке РФ, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в четверг, 8 января. Посольство при этом не упоминает в сообщении страну-агрессора РФ.

В диппредставительстве посоветовали гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги.

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Также посольство советует:

  • Заранее определить места расположения укрытий до объявления воздушной тревоги.
  • Загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге.
  • Следить за СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей. Быть готовыми изменить свои планы.
  • Сделать запасы воды, еды и лекарств.
  • Придерживаться указаний местных властей и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
  • Ознакомиться с перечнем того, что Государственный департамент может и чего не может сделать во время чрезвычайной ситуации.
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Последний раз о возможной угрозе посольство США предупреждало 3 ноября 2025 года.

NV
Инфографика: NV

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном российском массированном ударе в ночь на 9 января.

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«Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован», — сказал президент.

Также в КГГА обратились к киевлянам из-за похолодания и ударов РФ по энергосистеме и призвали позаботиться о своей безопасности.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Посольство США в Киеве массированные удары РФ Война России против Украины

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