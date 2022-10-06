Ракетные удары РФ по Запорожью: спасатели достали из-под завалов тела еще троих погибших 6 октября, 15:21 Спасатели разбирают завалы жилых домов после ракетных атак оккупантов (Фото:ГСЧС)

Днем в четверг, 6 октября, спасатели достали из-под завалов жилых домов в Запорожье тела еще троих погибших в результате атак российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв возросло до четырех.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram, спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по областному центру.

«Из-под разрушенных конструкций зданий сотрудники ГСЧС извлекли тела троих погибших», — говорится в сообщении.

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Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины. Позже глава ОВА Александр Старух сообщил, что гибель второй женщины не подтвердили.

Ранения получили 12 человек, удалось спасти 21 пострадавшего.

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.