Атака РФ на Запорожскую область: в одной из громад полностью уничтожены три дома, еще 30 повреждены 10 августа, 08:58 Войска РФ нанесли удары по Запорожской области (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В ночь на среду, 10 августа, войска РФ обстреляли Кушугумскую территориальную громаду Запорожской области. Разрушены жилые дома, погибла женщина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«Известно об обстрелах Кушугумской территориальной громады. В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К величайшему сожалению, одна женщина погибла», — написал он в своем Telegram.

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Детали устанавливаются.

Ночью российские оккупанты выпустили ракеты по Запорожской области, две из них сбила система украинской ПВО. Возле Запорожья был слышен громкий звук взрыва.

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