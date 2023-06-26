Гуменюк объяснила, зачем оккупанты атакуют южные регионы Украины 26 июня, 12:41 Последствия ударов войск РФ по населенным пунктам Украины (Фото:Mykhailo Moskalenko/Reuters)

Войска РФ обстреливают южные регионы Украины, так как считают их хабом резерва ВСУ для контрнаступления.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Под ударами врага преимущественно те регионы, которые, по их пониманию, являются хабом резерва, хабом для украинской армии, сил обороны, которые проводят активные действия. Поэтому такое большое внимание и Днепропетровской области, граничащей с прифронтовой Запорожской областью. По Николаевской и Одесской областям, являющимися поставщиками ресурсов для Херсонской прифронтовой. Именно поэтому такова активизация огня по Херсонщине», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что после неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России Кремль будет искать победы там, где ее можно достичь. В частности, ракетными и дроновыми атаками.

В ночь на 26 июня войска РФ осуществили очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники различных типов.

По Одесской области выпустили три ракеты Калибр, две из них удалось сбить.

Всего ночью силы украинской ПВО уничтожили 13 вражеских целей, включая семь дронов Shahed и четыре беспилотника неустановленного типа.