РФ изменила способ нумерации ракет, которые запускает по Украине — Defense Express

30 августа, 12:32
Поделиться:
Обломок сбитой в Украине российской ракеты (Фото:Defense Express)

Обломок сбитой в Украине российской ракеты (Фото:Defense Express)

Россия изменила способ нумерации своих ракет, которые оккупанты запускают по Украине, пишет Defense Express со ссылкой на источники.

По данным издания, это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение украинские силы и затруднить получение определенной информации по обломкам сбитых вражеских целей.

Видео дня

Издание показало фото одного из обломков сбитой в ночь на 30 августа российской ракеты, где зафиксирована странная нумерация.

«На месте, где обычно в серийном номере содержатся данные по кварталу и году выпуска, расположены две цифры „восемь“. И если вторая „восьмерка“ в теории должна обозначать 2018 год, то первая „восьмерка“ расположена на месте, где обычно ставится квартал, выглядит странно», — добавили там.

Читайте также:

Работа ПВО Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) «Завтра все хорошо не будет». РФ может изготавливать всю номенклатуру ракет, которыми бьет по Украине — Костенко о российских запасах

В ночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.

Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.

Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Читайте также:
Обломки ракет в двух районах, пожары и погибшие. Последствия самого мощного удара РФ дронами и ракетами по Киеву с весны — фоторепортаж

В июле в ВСУ сообщили, что РФ может изготавливать до ста ракет разных типов в месяц. Оккупанты накапливают ракеты для осуществления массированных ударов по Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X