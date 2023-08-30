РФ изменила способ нумерации ракет, которые запускает по Украине — Defense Express 30 августа, 12:32 Обломок сбитой в Украине российской ракеты (Фото:Defense Express)

Россия изменила способ нумерации своих ракет, которые оккупанты запускают по Украине, пишет Defense Express со ссылкой на источники.

По данным издания, это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение украинские силы и затруднить получение определенной информации по обломкам сбитых вражеских целей.



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Издание показало фото одного из обломков сбитой в ночь на 30 августа российской ракеты, где зафиксирована странная нумерация.

«На месте, где обычно в серийном номере содержатся данные по кварталу и году выпуска, расположены две цифры „восемь“. И если вторая „восьмерка“ в теории должна обозначать 2018 год, то первая „восьмерка“ расположена на месте, где обычно ставится квартал, выглядит странно», — добавили там.

В ночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.

Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.

Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

В июле в ВСУ сообщили, что РФ может изготавливать до ста ракет разных типов в месяц. Оккупанты накапливают ракеты для осуществления массированных ударов по Украине.