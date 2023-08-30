РФ изменила способ нумерации ракет, которые запускает по Украине — Defense Express
Обломок сбитой в Украине российской ракеты (Фото:Defense Express)
Россия изменила способ нумерации своих ракет, которые оккупанты запускают по Украине, пишет Defense Express со ссылкой на источники.
По данным издания, это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение украинские силы и затруднить получение определенной информации по обломкам сбитых вражеских целей.
Издание показало фото одного из обломков сбитой в ночь на 30 августа российской ракеты, где зафиксирована странная нумерация.
«На месте, где обычно в серийном номере содержатся данные по кварталу и году выпуска, расположены две цифры „восемь“. И если вторая „восьмерка“ в теории должна обозначать 2018 год, то первая „восьмерка“ расположена на месте, где обычно ставится квартал, выглядит странно», — добавили там.
В ночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.
Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.
Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.
Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.
В июле в ВСУ сообщили, что РФ может изготавливать до ста ракет разных типов в месяц. Оккупанты накапливают ракеты для осуществления массированных ударов по Украине.