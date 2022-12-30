Сбили 58 ракет, четыре дрона и вертолет. В Воздушных силах ВСУ уточнили результаты работы ПВО во время массированной атаки РФ 29 декабря

30 декабря, 11:26
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29 декабря силах ПВО удалось сбить все 16 ракет которые летели на Киев (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

29 декабря силах ПВО удалось сбить все 16 ракет которые летели на Киев (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Во время массированной атаки РФ на Украину 29 декабря оккупанты выпустили 70 ракет, 58 из них удалось сбить.

Такие уточненные данные обнародовали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Там добавили, что силам украинской ПВО удалось также сбить четыре разведывательных беспилотника и вертолет Ми-8.

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Три дрона и вражеский вертолет были сбиты на восточном направлении.

Еще один беспилотник — Орлан-10 — был уничтожен в Киевской области непосредственно во время ракетной атаки.

https://www.youtube.com/watch?v=1i6LH5FE_xA&t=206s

В ВСУ пояснили, что российские оккупанты планировали использовать БПЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

Над Киевом сбили все 16 из 16-ти ракет, которые войска РФ направили на столицу.

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Попадания вражеских снарядов были зафиксировали в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины

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