В Днепропетровской области подняли на поверхность около 3000 шахтеров, оказавшихся заблокированными в шахтах после атак РФ 24 ноября, 08:58 Шахтеры остались под землей после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области (Фото:Martin Brechtl/Unsplash)

В Днепропетровской области завершили спасательную операцию по подъему шахтеров, которые остались заблокированными под землей после ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий», — отметил он.

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Резниченко отметил, что энергетики продолжают восстанавливать электроэнергию в области, до 50% потребителей уже с электричеством. Он уточнил, что ситуация в регионе сложная, поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть.

Глава ОВА также рассказал о вражеских атаках в ночь на четверг, 24 ноября.

Войска РФ пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, оккупанты направили туда более 30 снарядов.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. В Киевской области и в Киеве попадания по гражданским объектам.

Российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

По всей стране ввели аварийные отключения электроэнергии, многие области Украины остались без света.

